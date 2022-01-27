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Gündem Bekir Bozdağ'dan Fazıl Say eleştirisi! 'Kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar'
Gündem

Bekir Bozdağ'dan Fazıl Say eleştirisi! 'Kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar'

Fazıl Say'ın Sezen Aksu çıkışına tepki gösteren AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Siyasi veya ideolojik tutum alma ya da açıklama yapma, sanatçının saygınlığına zarar verir ve sanatçıya ülke insanının tamamının değer verdiği bir sanatçı olma vasfını kaybettirir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 17:49:00 - 2022-01-27 18:07:02
Bekir Bozdağ'dan Fazıl Say eleştirisi! 'Kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar'

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Sezen Aksu'nun, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik "cahiller" hakaretinin yer aldığı "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı parçayı besteleyeceğini açıklayan Fazıl Say'a tepki gösterdi.

"Siyasi veya ideolojik tutum alma ya da açıklama yapma, sanatçının saygınlığına zarar verir ve sanatçıya ülke insanının tamamının değer verdiği bir sanatçı olma vasfını kaybettirir." diyen Bozdağ, sanat adı altında milli-manevi değerleri hedef alanları için, "Maalesef ülkemizde, ürettiği sanat eserleriyle ve sanatıyla gündeme giremeyen kimi sanatçılar, siyasî duruşları, siyasi görüşleri ve kör ideolojileri ile gündeme gelmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Fazıl Say'ı kınıyorum'

Bozdağ, Fazıl Say'a ilişkin ise şunları söyledi:

Anlaşılan o ki sanatıyla gündeme gelemeyen Fazıl Say, CHP borazanlığı, Ak Parti ve MHP karşıtlığı ile gündem oluyor. Milletin tamamının saygı duyduğu bir sanatçı olma yerine CHP borazanlığını tercih eden Fazıl Say’ı kınıyorum.

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