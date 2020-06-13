Bekir Bozdağ'dan Ayasofya açıklaması

'Ayasofya Camii ibadete açılacak mı?' sorusu son günlerde siyaset gündeminin ana başlığı oldu. Farklı siyasilerden konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Mevcut tartışmaya bir yorum da Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fetheden Sultan II.Mehmed; Peygamberimizin müjdesini gerçekleştirdi ve övgüsüne nâil oldu, Fetih ve hükümranlık hakkını kullanarak Ayasofya’yı camiye çevirdi,ibadete açtı ve ilk namazı kıldı.

Ayasofya Camii,İstanbul’a vurulmuş fetih ve hükümranlık mührüdür. Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek ve ibadete açmak, fetih ve hükümranlık hakkının gereğidir; fetih ruhuna ve hükümranlığımıza sahip çıkmaktır.

Ayasofya,Fatih Sultan Mehmed Han’dan miras Türkiye ve Türk milletinin mülküdür. Ayasofya’yı camiye çevirmek ve ibadete açmak için Türkiye’nin hiç bir gücün iznine veya onayına ihtiyacı yoktur. Türkiye ve Türk milleti,mülkü olan Ayasofya konusunda dilediği tasarrufta bulunur.

Hür ve hükümran bir devlet olan Türkiye,istediği vakit Ayasofya’yı camiye çevirir ve ibadete açar. Bilinmeli ki bu konuda başkalarının ne diyeceği değil,Türkiye’nin ne diyeceği önemlidir.Gerisi laf kalabalığıdır.

Ayasofya’yı camiye çevirmek/ibadete açmak; güçlü ve muktedir Türkiye, güçlü ve muktedir iktidar, güçlü ve muktedir lider, güçlü halk desteği,gerektirir. Hamdolsun,bugün; güçlü ve muktedir Türkiye, güçlü ve muktedir iktidar, güçlü ve muktedir lider, cumhurun desteği vardır.

Merhum Necib Fazıl Kısakürek'in Ayasofya Hitabesi’nde dediği gibi; "...Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!.." İnşallah bu millî, manevî ve tarihî büyük kararı almak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a nasip olur. Biz de şahit oluruz."