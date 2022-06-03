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Kültür - Sanat Bekir Bozdağ talimat verdi! Adalet Bakanlığı, Hollanda'dan kitabeyi geri aldı
Kültür - Sanat

Bekir Bozdağ talimat verdi! Adalet Bakanlığı, Hollanda'dan kitabeyi geri aldı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Şile Bozgoca Camii'nden çalınan ve yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılan El-Hacc İbrahimzade Hurşid Beğ kitabesini ülkeye geri kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:50:00 -
Bekir Bozdağ talimat verdi! Adalet Bakanlığı, Hollanda'dan kitabeyi geri aldı

İstanbul'un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi kitabe yasa dışı yollardan yurtdışına kaçırıldı. Hollanda'da 17 Eylül 2021 tarihinde kitabenin satışı için açık arttırma ile müzayede gerçekleştirildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı ise başlattığı soruşturma ile kaçak yollardan yurtdışına kaçırılan tarihi eserle ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı iadesini istedi

Şile Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tarihi kitabenin ülkemize iade edilmesi için Adalet Bakanlığı tarafından iade talepnamesi düzenlendi. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iade talepnamesi Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderildi.

Bakan Bozdağ talimat verdi

Hollanda, Türkiye'nin iade talebine olumlu bakarak tarihi kitabenin iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ da bakanlık bürokratlarına kitabenin teslim alınması talimatını verdi. 'Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Hollanda'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında tarihi kitabe Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edildi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine teslim edilen tarihi kitabenin önümüzdeki günlerde ülkemize getirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilecek.

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