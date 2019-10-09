Bekir Bozdağ, o iddia hakkında konuştu: FETÖ benden intikam alıyor!

FETÖ üyeliğiyleyargılanan Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi eski hâkim Murat Özkan etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kardeşi Ünal Bozdağ’a ilişkin iddialarda bulunmuştu. Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre; Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliği sırasında 2012-2013 yılı döneminde sürekli memur alımı yaptıklarını, alınacak memurların listesinin Adalet Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ünal Bozdağ’dan geldiğini ileri süren Murat Özkan “Alevi yurttaşların işe alınmadığını” iddia etmişti.

“Bu FETÖ’nün iftirası”

Haberin ardından eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, söz konusu sözleri iftira olarak yorumlayarak FETÖ’nün intikam aldığını söyledi.

Odatv’ye konuşan Bekir Bozdağ, “Alevilerin gönlünde yerimiz vardır. Bu bir iftiradır. Yargıda Birlik’i biz kamuoyunun yakından tanıdığı birçok hakim ve savcıyla birlikte kurduk. FETÖ’yü yargıdan temizledik. FETÖ bu iftiralarla benden intikam almaktadır.” dedi.

“Ayrımcılık yapmadığımı herkes söyler”

“İstediğiniz kişiye sorabilirsiniz, benim böyle bir ayrımcılık yapmadığımı yargıda çalışan herkes söyler.” diye konuşan Bekir Bozdağ, “Ben bakanlık yaptığım süre boyunca etnik yapı, inanç ayrımcılığı gözetmemiş bir insanım. Benim bakanlık yaptığım dönemde her inançtan hakim ve savcı görev yaptı. Benimle çalışan insanlara sorun bir tanesi bile böyle bir şey yapmış olabilir derse ben hatamı kabul ederim. Kesinlikle büyük bir FETÖ iftirasıdır. Kendileriyle en çok mücadele eden o dönemde yargıdan temizleyen kişilerden biri olduğum için de beni hedef alıyorlar. Bu iftiralara kimsenin itibar etmeyeceğini sanıyorum.” ifadelerini kullandı.