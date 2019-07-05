0553 313 94 23

Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o geceyi anlattı. Bozdağ, verdiği röportajda, "O gece evden ölmeyi göze alarak çıktım" dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:01
Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Dönemin Adalet Bakanı olan Bozdağ, "Evden çıkarken hayatım gözümün önünden geçti. Kendi kendime 'belki bu son gecemiz, inşallah bu gece bize bir şehitlik nasip olur' dedim. Evden ölmeyi göze alarak çıktım" dedi.

AK Partili Bozdağ, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü yaklaşırken, o gece yaşananları anlattı.

Darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanarak zarar gören yerleri inceleyen Bozdağ, 15 Temmuz 2016'nın Türk tarihi bakımından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başka lider olsaydı 'nobel' ödülü alırdı

Bozdağ, "Dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında başka bir lider aynı mücadeleyi gösterseydi Nobel ödülü verirlerdi. Türkiye halkı ve Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi dâhil, ailesinin hayatını tehlikeye atarak, ölümüne verdiği demokrasi mücadelesini başka bir ülkenin lideri ve halkı verseydi, batılı ülkeler vermedik ödül bırakmazlardı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı aradım

15 Temmuz 2016'da önce bir mezuniyet törenine katılıp daha sonra evine geçtiğini ifade eden Bozdağ, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ve çocuklar memleketteydi. Büyük oğlum teyzesindeydi. O sırada müsteşarım Kenan İpek aradı, 'alçak uçuşlar var, köprü kapatılmış' dedi. Bunun üzerine televizyonu açtım. Alt yazıları gördüm. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızı aradım. Telefonları kapalıydı. Sonra Başbakanımız Binali Yıldırım telefonu açtı ve bir darbe girişimi olduğunu söyledi. Bir istişarede bulunduk. Halkla bir mücadele vermemiz gerektiğini istişare ettik. Kıyafetimi giydim, abdest aldım.

Ben yürüyerek Kızılay'a gidecektim

Korumalarım da yok. Ben yürüyerek Kızılay'a gidecektim. Sonra büyük oğlum eve geldi. Özel arabayla evden çıktık. O sırada ben başkaları ile görüştüm. Ben önce, 'Külliye'ye gidelim' dedim. 'Fahri Kasırga'yla beraber Külliye'ye gidelim' dedim. Ama o sırada Fahri Bey'i darbeci teröristler lojmandan almışlar. Hukukçu eski bir milletvekili arkadaşımızın bürosuna uğradık. Benim aklımdan geçen Kızılay Meydanı'nda halkla birlikte mücadele vermekti. Ama halkın da hayatını tehlikeye atmamak için Parlamentoya gitme kararı aldık."

Kendi kendime inşallah bugün bana bir şehitlik nasip olur dedim

Bozdağ, darbe gecesi TBMM'nin bombalandığı sırada Genel Kurul kürsüsünde konuştuğunu söyleyerek, "Konuşurken çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Meclis'in üzerine bomba atıldığını düşündük. Avizeler sallandı. Ben konuşmamı kesmedim. Çünkü korkak bir görüntü vermek istemedim. Parlamento oturumuna devam etti. İkinci kez çok şiddetli bir bomba daha patladı. Görüşmeler bittikten sonra oturum kapatıldı. Bu yerle Genel Kurul arasında 15 metre ya var, ya yok. Eğer o bomba 15 metre ileri düşseydi, belki bugün sizinle bu konuşma imkânı olmazdı" dedi.

Eşimi aramak istedim arayamadım

Bozdağ, o gece evinden çıkarken öleceğine inanarak çıktığını belirterek, şöyle konuştu: "Evden çıkıp arabayla giderken hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Kendi kendime dedim ki, 'belki son gecemiz olacak, inşallah bugün bana bir şehitlik nasip olur', şehit olmak ölümlerin en şereflisi. Ben ölümden hiç korkmadım. Çünkü evden ölmeyi göze alarak çıktım. Eşimi aramak istedim, arayamadım, helallik almak istedim, alamadım, onları korkutmak istemedim. Büyük oğlum yanımdaydı. 'Bak oğlum, bana bir şey olursa annen, kardeşlerin sana emanet' diyemedim, 'korkmasın' diye. 3 yıl oldu. Yunan işgalinde bile düşmanların bomba atmadığı TBMM'ye, bu ülkenin okullarında okuyanlar, bu ülkenin silahları ile Türkiye'nin kalbine bomba attılar. Parlamentonun yokluğu demek Türkiye'nin varlığını kaybetmesi demek. Allah bu millete bir daha böyle bir gece yaşatmasın."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:01
  1. Yozgat
  2. Bekir bozdağ
  3. 15 Temmuz 2013

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor Okullarına görkemli açılış
    1. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    2. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    3. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    4. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    5. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    6. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    7. Türkiye ile Japonya arasında..
    8. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    9. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    10. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    11. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    12. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    13. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    14. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    15. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    16. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    17. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    18. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    19. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    20. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    21. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    22. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    23. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    24. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    25. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    26. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    27. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    28. Seyir halinde emniyet kemerini..
    29. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    30. Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik