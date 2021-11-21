Bekin: Peşmerge, Ankara Antlaşması’na zıt tutum sergiliyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin Kerkük ve Musul’da yaşanılan son duruma ilişkin Akit’e konuştu.

Kerkük ve Musul bizim!

Kerkük ve Musul’un birbirleri ile entegreli konular olduğunu belirten Bekin, şunları dile getirdi: “Kerkük ve Musul konusu Lozan Anlaşmasının dışında tutuldu. Daha sonra 29 Ekim 1924 Milletler Cemiyeti’nin bir kararı ve Türkiye, İngiltere ve Irak’ın da dahil olduğu üçlü görüşme sonucunda yapılan 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşmasıyla Irak’a devri oldu. Türkiye açısından Kerkük ve Musul, Misaki Milli’nin içerisinde yer almaktadır.

Kerkük'ü talan ettiler

Şimdi ise Peşmerge Bölgesel Yönetimi, Kerkük’ü de ilhak etmek istiyor. Referandumda bağımsızlık kararı yüzde 93 çıktı. Saddam düştükten sonra Kerkük’teki her şey talan edildi. Nüfus kayıpları oldu. Adım adım da oranın demografik yapısı değiştirilmeye çalışıldı. Onun için şu an Peşmerge güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Etkinlik kurup bölgesel yönetime bağlamayı amaçlıyor. Ankara Antlaşması’na zıt olan tutumdur. Kerkük ve Musul’da başka bir yapılanma içerisinde girilirse,Türkiye’ye müdahale hakkı tanınır.

Ana aktörleri İsrail

Irak Merkezi Hükümeti otoritesi konuşturmalıdır. Burada Kerkük’te özellikle Kuzey Irak’ta Peşmergeleri yerleştiren arkasındaki planın ana aktörün İsrail olduğu bilinen bir gerçektir. İsrail Kerkük petrollerini, boru hatlarıyla Türkiye’yi devir dışı bırakıp Hayfa Limanına kadar indirmeyi düşünmektedir. Diğer plan da Suriye ile birleştirmektir.”