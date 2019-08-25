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Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski 2 ortak arasında iş yeri önünde çıkan silahlı çatışmaya müdahale eden bir gece bekçisi ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:40
Bekçinin de yaralandığı silahlı çatışmada 3 gözaltı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde eski 2 ortak arasında iş yeri önünde çıkan silahlı çatışmaya müdahale eden bir gece bekçisi ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir restoranda ortak olan C.G. (17) ve E.K. (39) arasında ortaklığı sonlandırırken anlaşmazlık nedeniyle husumet başladı. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan olay sonrasında olay günü E.K. ve C.G. telefonda birbirlerini tehdit etti. Yaşanan tartışma sonrasında E.K. eski ortağı olduğu iş yerinin önüne gelerek ateş açtı. Olayı gören iş yerindeki C.G. ve kardeşi F.G. (19), E.K.’ye silahlarla karşılık verdi. Yaşanan olay sırasında bölgede olan gece bekçileri, hemen iş yerine gelerek çatışmaya müdahale etmek istediler. Bekçilerden birisi birbirine ateş eden şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Bu sırada şahısların tabancasından ateşlenen bir kurşun bekçi F.Ö.’ye (27) isabet etti.



Silahlı çatışmaya karışan 3 kişi yakalandı


Silahlı çatışmada C.G.’nin iş yerinde bulunan kardeşi M.G. (24) de yaralandı. Yaşanan olay sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, E.K. olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden kaçan E.K., iş yeri sahibi C.G. ve çatışmaya karışan C.G.’nin kardeşi F.G. yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi


Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi gören bekçi F.Ö. ve M.G.’nin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:40
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