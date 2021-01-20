  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı? | Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?
Gündem

Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı? | Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için sınav süreci sona erdi. 20 Ocak tarihi saat 14:00'te başlayan sınav tamamlandı. Sınava giren adaylar bekçilik sınavı soru cevaplarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden bekçi adayları, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:00:00 -
Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı? | Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için sınav süreci sona erdi. 20 Ocak tarihi saat 14:00'te başlayan sınav tamamlandı. Sınava giren adaylar bekçilik sınavı soru cevaplarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, bekçilik sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı?

Bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?

20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde belli olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi’nin internet sitesinden öğrenebilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı
Siyaset

Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete 3 bin 100 lira asgari ücret teklifinde bulunurken bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li K..
İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması
Yerel

İstanbul’da Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde “Yeditepe Huzur” asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
Rusya’da yer yerinden oynuyor! ‘Putin’i ilgilendirmiyor’
Dünya

Rusya’da yer yerinden oynuyor! ‘Putin’i ilgilendirmiyor’

Rusya Parlamentosunda yer yerinden oynuyor. Parlamentonun alt kanadı Duma'da iktidardan muhaefete tüm partilerin liderleri ortak bir tutum a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay