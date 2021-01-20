Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı? | Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?
Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için sınav süreci sona erdi. 20 Ocak tarihi saat 14:00'te başlayan sınav tamamlandı. Sınava giren adaylar bekçilik sınavı soru cevaplarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden bekçi adayları, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?
Bekçi olmak isteyen vatandaşlar için sınav süreci sona erdi. 20 Ocak tarihi saat 14:00'te başlayan sınav tamamlandı. Sınava giren adaylar bekçilik sınavı soru cevaplarına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, bekçilik sınavı soru cevapları yayınlandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınavı soru ve cevaplar yayınlandı mı?
Bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde internet adresi üzerinden duyurulacaktır.
Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak?
20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde belli olacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi’nin internet sitesinden öğrenebilecek.