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Yaşam Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyenlerin katıldığı Bekçilik sınavınınsonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ocak'ta uygulanan Bekçi sınavı sonuçları ne zaman belli olur?

Yeniakit Publisher
2021-01-28 18:34:00 -
Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Bekçilik sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen Bekçilik sınavının sonuçlarına yönelik tarih duyuruldu.

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Bekçilik sınavı soru ve cevapları

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

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