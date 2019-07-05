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Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları

Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları sorgulamaları sürüyor. Bekçi alımı sınav giriş belgesi, başvuru işlemini yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniliyordu. MEB bekçilik sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 09.00'da, 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları

05 Temmuz 2019 Cuma 17:54
Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları

Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları sorgulamaları sürüyor. Bekçi alımı sınav giriş belgesi, başvuru işlemini yapan adaylar tarafından heyecanla bekleniliyordu. MEB bekçilik sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. 1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 09.00'da, 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları

Bekçi alımı sınav yerleri açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bekçilik sınavı 2019 ne zaman?

1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 09.00'da yapılacak;

2. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak.

Bekçilik sınav soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:54
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