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Yerel Bekçilere silah çeken şüpheli vuruldu
Yerel

Bekçilere silah çeken şüpheli vuruldu

Fatih’te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:16:00 -
Bekçilere silah çeken şüpheli vuruldu

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi’nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelindikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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