Bekçilere silah çeken şüpheli vuruldu
Fatih’te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi’nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelindikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.