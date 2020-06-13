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Aktüel

Bekçiler yeni düzenlemeler doğrultusunda eğitimlere tabi tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:53:05 -
Bekçiler yeni düzenlemeler doğrultusunda eğitimlere tabi tutulacak

ANKARA (AA) - Çarşı ve mahalle bekçilerinin, ilgili kanunda yapılan düzenlemeler doğrultusunda bir dizi eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 11 Haziran'da kabul edildiği hatırlatıldı.

Bekçilerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, sahada görev yapan tüm bekçilere yönelik "insan hakları", "davranış ilkeleri ve etkili iletişim", "durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi", "zor kullanma yetkisi", "silah kullanma yetkisi", "suça el koyma yetkisi", "disiplin mevzuatı" konularında görevli oldukları illerde branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran tarihlerinde 3 gün eğitim verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yeni atanan 8 bin 242 bekçinin, 1 Temmuz'dan itibaren Polis Akademisi Başkanlığında 3 aylık eğitime alınacakları, daha sonra atandıkları illerde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

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