Bekçiler polis olabilir mi sorusu bekçi olan vatandaşların merak ettiği sorudur. 2017 yıllarında başlayan ve askerden gelen gençlerin ilgi odağı haline gelen bekçilik mesleği, polislik ile kıyaslanmaktadır. Çoğu gencin bekçi olup ardından da polis olma gibi bir hayalleri bulunmaktadır. Peki, acaba bu mümkün mü? Bekçiler polisliğe geçiş yapabilir mi? İşte yanıtı...

Bekçiler polisliğe geçiş yapabilir mi?

Bekçiler ilk öncelikle geceleri çalışan ve devletin memurlarıdır. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, belli bir zaman önce polis olabileceklerine dair haberler aldılar. Lakin net bir ifadeyle söyleyebiliriz ki; bekçilikten polisliğe geçiş yoktur. Bekçi olan birisi polis olamaz. Lakin son zamanlarda artan bekçi alımı ile her şey bir kanun teklifi ile değişebilmektedir. Bekçilerde polis gibi 6 ay eğitim alırlar ve polislerin gördüğü her eğitimi A’dan Z’ye almaktadır.

KPSS şartı gerekmekte

Mahalle ve Çarşı Bekçileri, 2017 yılında yapılan kanunla polisliğe geçişi engellendi. Polis olmak için KPSS şartını yerine getirmek gerekmekte. 2017 yılında çıkan 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri kanununda geçen 13. maddeye göre; Tayin ve terfiler, bekçi kadrosuna göre değişkenlik gösterir. Bir üst düzeye terfi almak için fiilen 3 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Sicilinin de temiz olması gerekir. Yalnız, buradaki yükselme bekçilik ile alakalı bir yükselmedir. Polisliğe direkt olarak geçiş bulunmamaktadır.

Bazı yerlerde, 3, 5, 7 yıl çalışınca polisliğe direkt olarak geçiş imkanı sağlanır diye yazılar geçmektedir. Bunlar tamamen doğru olmayan cümlelerdir. Yasa ve düzenlemeye göre bekçilerin polis olma gibi bir ihtimali yoktur. Her akşam birlikte olan bekçi ve polisler ayrı olsalar da beraber vakit geçirmektedir.

Mahalle ve Çarşı Bekçiliği olarak faaliyet gösteren insanlar tek bir yol ile polis olabilir. Lakin bu şart için bekçilikten istifa edilmesi gerekmektedir. Bu şart ise; lise ve üniversite mezunlarının KPSS şartını yerine getirmiş olması gerekir. KPSS’den barajı geçen her insan polisliğe başvurabilir. Bekçi olarak çalışan birisinin resmen memurluktan istifa etmesi ve KPSS sonucuyla polisliğe müracaat etmesi gerekir. Bu şartlar sonucunda polis olunabilir lakin memurluktan istifa edildiği için mülakat sırasında bazı sıkıntılar meydana gelebilmektedir.