Bekçiler, kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçları düşürdü

Elazığ’da 6 ay önce görev başlayan çarşı ve mahalle bekçileri kenttemal varlığına karşı işlenen suçları yüzde 17,8, kişilere karşı işlenen suçları ise yüzde 4,1 oranında düşürdü.

Çarşı ve Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Elazığ’a 140 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi. 40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayanve 6 aydır görevde bulunan bekçilerin ise suç oranlarının düşmesinde etken olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada," 01 mart 2019 tarihinden itibaren göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, asayiş olaylarının yoğun olduğu mahallelerde görevlendirilerek, Mala ve Kişilere Karşı İşlenen Suçlarla Mücadelede büyük katkı sağlamıştır. Gece yaya devriye görevi icra etmeleri vatandaşlarımızın güvenlik algısını olumlu yönde etkilemiş, görev yaptıkları bölgelerde esnaf ve mahalle sakinleri ile kurdukları iletişim önleyici polislik hizmetlerinde fayda göstermiştir"denildi.

Bekçilerin göreve başladıkları 6 aylık süreçtebir önceki yıl ile yapılan kıyaslama da suç oranlarında düşüş yaşandığı değinilen açıklamada,Kişilere Karşı İşlenen Suçlar’da yüzde 4,1, Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar ise yüzde 17,8’likdüşüş olduğunun yapılan istatistik çalışmalarla belirlendiği kaydedildi.