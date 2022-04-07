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Gündem Bekçiler canlı bombanın üzerine atladı
Gündem

Bekçiler canlı bombanın üzerine atladı

Adana'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir şahsın üzerinde canlı bomba düzeneği olduğunu fark eden bekçiler, canlarını hiçe sayarak şahsın üzerine atlayarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 01:25:00 -

Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, Ö.B isimli bir kişinin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti. Bunun üzerine bekçiler canlarını hiçe sayıp şüphelinin üzerine atlayarak yakaladı. Bekçiler yakaladıkları Ö.B'ye ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı

Bekçilerin telsiz anonsunun ardından bölgeye, terör, bomba imha, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen asayiş ekipleri araç megafonlarından anons yaparak bölgedeki vatandaşları uzaklaştırdı.

Özel harekat timleri devrede

Özel Harekat Timleri ise olası bir saldırıya karşılık çevrede uzun namlulu silahlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları şüpheli Ö.B'in üzerinde bulunan bomba düzeneğini incelediğinde patlayıcı madde olmadığını belirledi. Terör ekiplerince gözaltına alınan Ö.B emniyete götürüldü. Olayla ilgili detaylı şekilde soruşturma devam ediyor.

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