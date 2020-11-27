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Ekonomi Bekçi alımları var mı? Mahalle bekçisi alımları başvuru şartları
Ekonomi

Bekçi alımları var mı? Mahalle bekçisi alımları başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı bünyeside görev almak isteyen mahalle bekçisi adayları bekçi alımı var mı, bekçi alımları ne zaman, 2021'de kaç bekçi alımı yapılacak, bekçi alımları başvuru şartları neler? soruları bir hayli merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:37:00 -
Bekçi alımları var mı? Mahalle bekçisi alımları başvuru şartları

Bekçi alımı ne zaman? Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre askıya alınan bekçi alımlarının başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Korona salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor başta olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımının yapılacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık personeli alımları ÖSYM üzerinden yayınlanacak olan tercih kılavuzu üzerinden yapılacak. Sağlık personeli alımından sonra emniyet (polis, bekçi) atamaları olup olmayacağı sorgulanmakta. Sağlık personelinden sonra Emniyet birimlerininde alım yapacağı konunuşuluyor.

2021 bekçi alımları ne zaman yapılacak? Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. Polis, bekçi, komiser yardımcısı gibi alımlar yapılacak.  Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla alım duyurusu yapılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığında son dakika 2021 bekçi alımlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bekçi alım tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

 

Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi maaşları özellikle de mahalle bekçisi iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmakta. Bekçi maaşları adayların eğitim durumlarına göre farklılık söz konusu.Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL, ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasında ve lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında değişmekte.

Bekçi alım şartı nedir?

Kimler bekçi olur? Bekçi olmak için şart nedir? İşte mahalle bekçisi olmak için adayların taşıması gereken özellikler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

Boyu uzunluğunun en az 167 cm olması,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında,

Askerliğini yapmış,

Başvuru yapılan ilde en az 12 aydır yaşıyor olma şartları yeterliydi.

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