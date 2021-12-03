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Ekonomi Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2022 mahalle bekçisi başvuru
Ekonomi

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2022 mahalle bekçisi başvuru

Bekçi alımı başvuru şartları | Bekçi olmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2022 kaç bekçi alımı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 21:42:00 -
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2022 mahalle bekçisi başvuru

Bekçi olmak isteyenler güncel alımların olup olmadığını araştırıyor. Peki, bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2022 mahalle bekçisi başvuru

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.

Alım tarihi ve diğer detaylara ilişkin e-henüz bilgi paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Bekçi maaşı ne kadar 2021

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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