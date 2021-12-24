Bekçi alımları ne zaman? 2022 bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi alımları ne zaman? 2022 bekçi alımı ilgili vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler aralık ayı ile birlikte arttı. 2022 bekçi alımına ilişkin sürecin ne durumda olduğu araştırılıyor. Peki bekçi alımları ne zaman olacak? İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağına ilişkin sinyali geçtiğimizi günlerde vermişti. İçişleri Bakanlığı bekçi alımlarının yapılacağına ilişkin söylentiler sonrası bekçi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağını ve başvuru şartlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı.

Bekçi alımları ne zaman olacak?

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz haftalarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak. Henüz bekçilik başvuruları hakkında açıklama gelmezken; Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin internet sitesinden gerçekleşecek. 2021'de 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklamasının ardından bekleyiş sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvuru ve diğer tarihler açıklanmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bekçi alım şartları neler?

Bekçi alımı başvuru şartları... Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda aranan şartların bu yıl da aranacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz dönemde yapılan alımlarda şu şartlar vardı;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Bekçi çalışma saatleri kaç?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu, 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.

İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

Bekçi maaşları ne kadar?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.