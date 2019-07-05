0553 313 94 23

Bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri açıklandı son dakika sorgula

13 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek olan 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı giriş belgeleri son dakika merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019/1. dönem ve 2019/2 dönem 8 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav yerleri açıklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:52
Bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri açıklandı son dakika sorgula

13 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek olan 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı giriş belgeleri son dakika merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019/1. dönem ve 2019/2 dönem 8 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı kapsamında yazılı sınav yerleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre; 2019 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav giriş belgeleri. 2019 / 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri aday erişimine açıldı.

Bekçi yazılı sınav giriş belgesi için tıklayınız

13 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenecek olan 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı giriş belgelerine erişim sağlamak isteyenler;

Çarşı ve Mahalle Bekçisi İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almaktadır ve yetkileri polis ve jandarma ile aynıdır. Bekçiler 772 sayılı kanuna göre istihdam edilmektedir.

2019 yılında lise, önlisans ve lisans mezunu bekçilere verilen maaşlar şu şekildedir;

Lise mezunu bekçi maaşı: 3970 Türk Lirası.

Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçi maaşı: 4002 Türk Lirası. Çarşı ve Mahalle bekçilerinin eşi çalışmaması durumunda ek ödeme olarak 248 TL destek verilir. Eşi çalışan bekçilere ek maaş ödemesi yapılmaz ve bekçilerin 72 aydan küçük bir çocuğu varsa 58 TL ek ödeme yapılır. Bekçilere 72 aydan büyük çocuklar için 29 TL ek ödeme verilir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:52
  1. Bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri açıklandı
  2. Bekçi yazılı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da lise bitirme sınav sorularının çalınması soruşturuluyor
    1. Fransa'da lise bitirme sınav..
    2. Güvenlik güçlerince aranan bir şahıs,..
    3. Yeni zırhlı araçlar TSK'ya teslim edildi
    4. Sahte içki operasyonunda cephanelik..
    5. Mutabakat süreci online platforma..
    6. Belediye başkanının kız kardeşi..
    7. Toç Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen..
    8. Memur-Sen’den sözleşmeli personel..
    9. Mezitli’nin tarım ve hayvancılık..
    10. 15 saat Karadeniz’in hırçın sularında..
    11. Çayırhan’da trafik kazası: 1 yaralı
    12. Köylerine dev Türk bayrağı astılar
    13. Bülent Arınç'tan Ali Babacan tepkisi:..
    14. İstanbul Havalimanı havadan..
    15. Şeref Can Ayata kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    16. GÜNCELLEME - Belediye başkanının..
    17. Siirt’te tefeci operasyonunda 2..
    18. CHP’den Fotokampa ziyaret
    19. Güney Kore'de istismara uğrayan..
    20. Oppo Reno Z Türkiye'de satışa çıktı
    21. Hafif ticari araç ile otomobil..
    22. Tohma’ya 60 bin aynalı sazan balık..
    23. İncir toplarken düşen kişi yaşamını..
    24. Malatya Ülkü Ocaklarında bayrak..
    25. GESKON’da yeni atamalar
    26. Selim Karabulut kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    27. Karayollarına ait kamyon yanarak kül..
    28. Hatay Valiliğinden patlama ile ilgili..
    29. İstanbul Sözleşmesi deşifre edildi:..
    30. Özelif Sitesi Camii İmamı Muhsin..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik