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Ekonomi Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Ekonomi

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Jandarma bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021'in ikinci yarısının başlamasıyla birlikte gözler bekçi alımlarına çevrildi. Temmuz ayının başlaması ve 2021'in ikinci yarısına girilmesiyle beraber bekçi alımları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:44:00 -
Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

İstanbul'a 400 bekçi alımı yapılırken, yeni alımların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımları konusunda son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Jandarma bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bu sene bekçi alımının ne zaman yapılacağı bekçi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Son gelişmelere göre göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmış değil. Polis Akademisi tarafından alım yapılacak iller, başvuru şartları ve başvuru tarihi açıklandığında detaylar sayfamızda yer alacak. Ancak geçtiğimiz senelerde istenen başvuru şartları ile bu sene şartların benzer olması bekleniyor.

 

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