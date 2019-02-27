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Bekçi alımı başvuru şartları nedir? Bin 200 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Son dakika bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bin 200 bekçi alımının gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Peki İstanbul’da 1200 bekçi alımı için bekçi başvuru şartları neler? Kimler bin 200 bekçi alımı için başvuruda bulunur? Kısacası kimler bekçi olur? İşte bekçi alımlarına ilişkin detaylar..

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
Bekçi alımı başvuru şartları nedir? Bin 200 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Son dakika bekçi alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bin 200 bekçi alımının gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Peki İstanbul’da 1200 bekçi alımı için bekçi başvuru şartları neler? Kimler bin 200 bekçi alımı için başvuruda bulunur? Kısacası kimler bekçi olur? İşte bekçi alımlarına ilişkin detaylar..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

Bekçi alım başvuru şartları 2019

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

* Türk vatandaşı olmak,

* İlkokulu bitirmiş olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. 

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak, 

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
  1. İstanbul
  2. Son dakika bekçi alımı ne zaman yapılacak?
  3. Bekçilik başvuru şartları
  4. Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır?
  5. 2019 bekçi alımı başvuru şartları
  6. 2019 yılı bekçi alımında başvurular hangi tarihte başlayacak?
  7. 2019 yılı bekçi alım başvuru yap
  8. 2019 egm alımları
  9. Bekçi alımı başvuru şartları nedir?
  10. 2019 yılı bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak
  11. Çarşı ve mahalle bekçisi başvuru

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