Bekçi alımı 2020 başvurusu ne zaman yapılacağı bekçi adayları tarafından merak ediliyor. Bekçi alımı olacak mı? sorusunun yanında bekçi alımı 2020 başvuru formu nasıl ve nereden dolduracağı da sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı bünyesinde alımı yapılan bekçi alımlarına çok sayıda başvuru söz konusu. Bekçilik son zamanlarda en çok tercih edilen mesleklerin başında gelmekte. Gece kartalları olarak da bilinen bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı bekçi alım ilanları yakından takip edilmeye devam ediyor. Peki 2020’de bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı 2020 ne zaman? Bekçi alımı şartları Bekçi maaşları ne kadar? 2020’de bekçi maaşları ne kadar? İşte bekçi alımı haberleri.

Bekçi çalışma saatleri ve maaşları merak ediliyor. Bekçi maaşları 657 sayılı devlet memurları kanununa göre belirleniyor. Bekçilik sınavına giren adaylar bir yandan da bekçi mesai saatlerini ve bekçilerin ne kadar maaş aldıklarını araştırıyorlar. Peki, Bekçi çalışma saatleri ve maaşları nasıl? İşte detaylar...

Polis Akademisi tarafından düzenlenen 2019 1. dönem bekçilik alımında son aşamaya gelindi. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Bekçilik mülakat sınavına giren onbinlerce aday mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nin sitesini sık sık ziyaret ediyor. 2019 Bekçi alımı başvurusunda bulunmayanların 2020’de bekçi alımının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2020’de de bekçi alımının yapılacağı tahmin ediliyor.

Bekçi alımı başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi alımı nasıl oluyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde Bekçi alımları yapılır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlandığı gibi ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.

Bekçilik için İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön başvuru yaparlar. Ön başvurusunu yapan adaylar pilot şehirlerde yazılı mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Yazılı sınavın baraj puanı 50 , adaylara 100 soru yöneltilecek ve en az 50 doğru yapması istenecek. Puanlama doğru başına 1 puan olarak hesaplanacak.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar.

Bekçi olmak için Lise mezunu olma şartı aranmaktadır. 31 yaşına gelmemiş erkeklerden alım yapılır. Bekçilik alımı sınavı üç aşamadan oluşur;

Yazılı sınav

Fiziki yeterlilik sınavı

Sözlü mülakat sınavı

2020’de bekçi maaşları ne kadar?

Yeni yılda bekçi maaşlarında artış olması bekleniyor. Buna göre 2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alması bekleniyor.