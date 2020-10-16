Bekçi alım sonuçları açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev alması üzerine İstanbul genelinde 400 bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi ile yapılan bekçi alımı başvuruları 2 Ekim’de tamamlandı. Bekçi alım başvuruların ardından gözler bekçi alımı sonuçlarına çevrildi. Bekçi alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin olarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Polis Akademisi tarafınan henüz bir açıklama gelmedi. Bekçi alım sonuçlarına ilişkin açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

Bekçi sınavında kaç puan almak gerekir?

Bekçi başvurusunda bulunan adaylar sonuçların açıklanmasından sonra adaylar bir sonraki aşamaya geçecek. Başvurular arasında 400 bekçi alımının belli olmasından sonra bekçi adaylarını bu kez yazılı sınav beklemekte. Beki yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltildi. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

Bekçi alım şartları neler?

Bekçi olmak için aranan şartlar neler? İşte bekçilik şartları: