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Bekçi alım sınav yerleri belli oldu! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nerede yapılacak?

Son dakika! Bekçi alımı sınav yerleri belli oldu. Bekçi alımı için başvuruda bulunan adayların beklediği bekçilik fiziki yeterlilik sınavına ilişkin sınav giriş yerleri açıklandı. Peki bekçilik sınavı nerede yapılacak? Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

12 Eylül 2019 Perşembe 08:41
Bekçi alım sınav yerleri belli oldu! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nerede yapılacak?

Son dakika! Bekçi sınav yerleri açıklandı mı? Bekçi alımı sınav yerleri belli oldu. Bekçi alımı için başvuruda bulunan adayların beklediği bekçi sınavına ilişkin sınav giriş yerleri açıklandı. Peki bekçilik sınavı nerede yapılacak? Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezleri son dakika duyurusu ile belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasında duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda 2019/2 köylere bekçi alımında spor mülakat yerlerinin belli olduğuna yer verildi. Bekçi alımına başvurmuş adaylar için sınav yerleri ve tarihlerini e-devlet şifresi ile sorgulanmakta. Bekçi sınav yerleri öğrence. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak?

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır. Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner.

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:41
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