Bekaroğlu, CHP’de olduğunu hâlâ anlamadı! Parti içi namaz tartışması

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İddiaya göre Samsun’da bir vatandaş, yolun ortasında namaza durdu. Sosyal medyada viral olmak için çekildiği düşünülen görüntüler, CHP’liler tarafından siyasi malzeme haline getirildi. Her kesimin az da olsa tepki gösterdiği görüntüleri CHP’liler, “Siyasal İslam’ın şovu” şeklinde gereksiz, lüzumsuz bir tarafa çekmeye çalıştı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in de sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, parti içinde huzursuzluğa neden oldu. Sertel’in, “Çocuğun namazı gelmiş, asfaltın ortasına montunu sermiş. Kaldırımda da kılabilirsiniz ama tercihini asfalt ortası için kullanmış. Yorum sizin… İbadet mi, gösteriş mi?” sözleriyle yayınladığı videoya, Saadet Partisi’nden devşirilen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi.

Görüntülerin büyütülmemesi gerektiğini düşünen Bekaroğlu, “Sayın Sertel; bu adamın rahatsız olduğunu görmek için benim gibi psikiyatri uzmanı olmak mı gerekiyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP’de olduğunu hâlâ anlamadı

Sertel’in söz konusu görüntüyü, CHP’nin yıllardır yaptığı gibi insanları din üzerinden birbirine düşürmek için “Yorum sizin” diyerek paylaştığı gün gibi ortadayken, Bekaroğlu’nun tepkisi görenleri şaşırttı. Kurulduğu günden bu yana din ile, mütedeyyinlerle, İslami değerlerle sorunu olan partiye katılan eski Saadet Partili Bekaroğlu’nun, hâlâ kimlerle düşüp kalktığını anlamaması ağızları açık bıraktı!..