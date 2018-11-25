Beka ittifakında tam mutabakat

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı’nda 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Partililerin coşkulu tezahüratları ve AK Parti’nin sembolleşmiş müzikleri arasında konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, bugüne kadar girdikleri 14 seçim ve halk oylamasında tercihlerini AK Parti’den yana kullanan vatandaşlara şükranlarını sunarak, sandıktan kendisine çıkan her bir oyu, namusu bilerek sahiplenen ve hakkını vermek için gece gündüz çalışan milletvekillerine, belediye başkanlarına, belediye meclis ve il genel meclisi üyelerine, sandık müşahitlerine, mahalle teşkilatlarına teşekkür etti.

Bahçeli’ye teşekkür ediyorum

MHP lideri Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi: “Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en büyük dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızı, buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli’ye, önümüzdeki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”

Terör ittifakından ‘millet’ çıkmaz

Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle, 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’ karşısında, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zira bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan, milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği böyle bir oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi çocukları dağlara kaçırıp, Kandil’de onlara neler uygulandığını görüyoruz. Şu anda Ana Muhalefet Partisi bu tür bir oluşumla, Kandil’den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart’ta benim milletim, o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir.”

Manifesto önümüzdeki ay

Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Erdoğan, “Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Biz, milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Hep söylediğim gibi seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri önceliği hep milletimizin gönlünde birinci olmaya verdik. Bunu sağladığımızda sandığın sadece bir formaliteden ibaret kalacağını biliyorduk. Nitekim sadece seçimden seçime milleti hatırlayan, sadece seçim dönemlerinde milletin kapısını çalan partiler sürekli başarısızlığa uğradı. Günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin gönlüne girmek için çalışan AK Parti ise sandıktan istisnasız hep lider olarak çıktı.”

İşte il il yeni başkan adayları...

Başkan Erdoğan, AK Parti’nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir’in de aralarında bulunduğu 41 il adayının ise hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte açıklanan AK Parti Belediye Başkan Adayları:

-Adıyaman: Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Süleyman Kılınç

-Amasya: Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir

-Antalya: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel

-Ardahan: AK Parti Ardahan Eski İl Başkanı Yunus Baydar

-Artvin: Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

-Bartın: AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz

-Batman: AK Parti Batman Eski İl Başkanı (İnşaat Mühendisi) Murat Güneştekin

-Bayburt: AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak

-Bitlis: AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanğlay

-Bolu: Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin

-Burdur: AK Parti Eski Teşkilat Başkanı Deniz Kurt

-Bursa: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

-Denizli: Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

-Diyarbakır: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı (Kayyum) Cumali Atilla

-Düzce: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Faruk Özlü

-Elazığ: İşadamı- Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerefoğulları

-Erzurum: Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

-Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

-Giresun: AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu

-Gümüşhane: Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen

-Hakkari: Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim

-Kahramanmaraş: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayrettin Güngör

-Karabük: AK Parti Eski Milletvekili Burhanettin Uysal

-Kastamonu: Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

-Kayseri: Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılınç

-Kırıkkale: Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı

-Kırklareli: İşadamı- Kırklarelispor Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş

-Kilis: Kilis Eski Belediye Başkanı Mehmet Apdi Bulut

-Kocaeli: Bilecik Valisi Tahir Büyükakın

-Malatya: Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

-Nevşehir: Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Rasim Arı

-Niğde: AK Parti Niğde Eski İl Başkanı Emrah Özdemir

-Ordu: Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Hilmi Güler

-Rize: Rize Eski İl Genel Meclis Başkanı Rahmi Metin

-Samsun: Bayındırlık Eski Bakanı Mustafa Demir

-Sinop: AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü

-Şanlıurfa: AK Parti Eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

-Şırnak: İşadamı Mehmet Yarka

-Tekirdağ: Ziraat Mühendisi Mestan Özcan

-Yalova: AK Parti Yalova İl Başkanı - Mali Müşavir Yusuf Ziya Öztabak

“10. büyük ekonomi olacağız”

CNR Expo Fuar Merkezi’nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni’ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Diriliş Ertuğrul” dizisinin de standını ziyaret ederek oyuncularla sohbet etti. Erdoğan, kapanıştaki konuşmasında ise şunları dile getirdi: “Türkiye’yi 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar nedeniyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte, hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Amacımız, ihracatını 500 milyar dolara, milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmış, her alanda, tasarımdan üretime söz sahibi bir ülke olarak kendimizle birlikte, tüm dostlarımızı da ileriye taşımaktır.”