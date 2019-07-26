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"beIN Sports'tan birikmiş gelirlerimizi talep ediyoruz"

- 1. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Ecmel Faik Sarıalioğlu:"beIN Sports'tan, 2019-2020 sezonu yayın hakları ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki sözleşmeye uymasını ve birikmiş olan gelirlerimizi talep ediyoruz"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:45
"beIN Sports'tan birikmiş gelirlerimizi talep ediyoruz"


İSTANBUL (AA) - 1. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Ecmel Faik Sarıalioğlu, TFF 1. Lig kulüpleri olarak beIN Sports'tan birikmiş gelirlerini talep ettiklerini söyledi.

Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Lig Futbol Kulüpler Birliği olarak yaptıkları toplantıya katılan tüm kulüp başkanlarına teşekkür etti.

Kulüplerin maddi durumlarının herkesçe bilindiğini ifade eden Sarıalioğlu, şunları kaydetti:

"1. Lig Futbol Kulüpler Birliği olarak toplantımıza iştirak eden tüm kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Kulüplerimizin maddi durumları bellidir. beIN Sports'tan, 2019-2020 sezonu yayın hakları ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirerek, Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki sözleşmeye uymasını ve birikmiş olan gelirlerimizi talep ediyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:45
  1. 1. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekili Ecmel Faik Sarıalioğlu
  2. beIN Sports
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig

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