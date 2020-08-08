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Spor

beIN Sports, Melih Şendil'i kınadı:

"Maç Sonu programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 18:35:51 -
beIN Sports, Melih Şendil'i kınadı:

ANKARA (AA) - beIN Sports, spiker Melih Şendil'in kadınların spordaki yeriyle ilgili yaptığı yorumları kınadı.

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamada, "beIN Sports olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız 'Maç Sonu' programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz." denildi.

Yorumların son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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