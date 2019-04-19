Behzat Uygur'dan İmamoğlu'nu cilalayan ünlülere tokat gibi cevap!

AK Parti ve MHP’nin YSK’ya yaptığı olağanüstü itirazın sonucu beklenmeden CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmişti.

Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Gökhan Özoğuz, Didem Soydan, Şevval Sam gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden mazbatasını alan imamoğlu ile ilgili kutlama mesajları atmıştı.

Şimdiden başladılar! Sosyal medyada ‘Bizi de gör Ekrem’ mesajları

İmamoğlu'nun "musakkalı mütevazilik" tiyatrosu

Alelacele mazbatası verilerek göreve başlayan Ekrem İmamoğlu’nun İBB binasındaki ilk gününde çekilen ve "İmamoğlu'nun ilk icraatı tabldotu eşitlemek oldu" şeklinde yayılan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, İmamoğlu mutfak yerine çay ocağına gidip 'bugün yemekte ne var' diyor, görevli ise 'herkese musakka, size antrikot var' cevabını veriyor. İmamoğlu da buna itiraz ediyor. Ancak İmamoğlu'nun musakkalı mütevazılık yalanı elinde patladı. Çünkü İBB Yemekhanesi'nde İBB Başkanı da dahil olmak üzere tüm personele aynı yemek çıkıyor.

Uygur'dan sözde sanatçılara tokat gibi cevap!

İmamoğlu’nun mütevazilik tiyatrosunun deşifre olmasının ardından Behzat Uygur, Twitter hesabından İmamoğlu’nu cilalayan sözde sanatçıları ti’ye aldı. Uygur, İmamoğlu’nun İBB binasındaki ‘yemek’ tiyatrosuyla ilgili destek açıklamaları yapan ünlü isimlere tepki göstererek "Set çalışanları ile aynı yemeği yemeyen ‘starlar’ helal olsun diyor" mesajını paylaştı.

Uygur’un İmamoğlu’nu yalakalık yapan sözde sanatçıların gerçek yüzünü göstersiği tweeti çok sayıda beğeni aldı.

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