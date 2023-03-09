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Gündem Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'
Gündem

Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'

Muhalif vatandaşın, parlatılmaya çalışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:42:00 -

Muhalif olan bir vatandaşın, parlatılmaya çalışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini dinlerken güldüğünü belirten vatandaş, hiç savunmadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bir duruşu olduğunu belirtti.

O vatandaş işte şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Mesela ben şimdi bugün Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini dinlerken televizyonu böyle izliyorum bak, gülerek izliyorum. Ama hiç savunmadığım bir Tayyip Erdoğan'ı dinlerken böyle bakıyorum tamam mı, bir duruş var çünkü. Bizim malesef CHP ya da işte ne bileyim onun karşısında duran İYİ Parti, kim varsa muhalefet olarak, bugüne kadar ben haberleri izlerken gülüyorum biliyor musunuz? Ben bir müzisyenim. Sahnede ben bile insanlara daha düzgün hitap ediyorum. Yani bir genel başkanın insanlara ya da ne bileyim bir politikacının başka bir politikacıya ders vermeye çalışırkenki kurduğu cümlelere bakıyorum. Abi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz bu başa getirsek ne yönetebilir ki? Sadece muhalefet olduğu için o gelsin istiyoruz. Ama baktığın zaman sergilediği tavır, uyguladığı tavır, işte ne bileyim konuşurkenki tavrı, yani bir iktidar duruşu zaten yok. Bundan dolayı insanlar güvensiz. Yani güvenmediğin birine bir şey vermek ister misin? Biz güvenmediğimize de vermek zorunda kalıyoruz."

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