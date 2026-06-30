BEE&YOU’nun Hikâyesi Amerika’da Milyonlarla Buluştu!

Türkiye’nin ilk yerli propolis üreticisi olan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te başlayan girişimcilik yolculuğunu bugün küresel bir markaya dönüştürdü. Canlı yayında Anadolu arıcılığının eşsiz değerini, patentli Anadolu Propolisi teknolojisini ve BEE’O’nun uluslararası markası BEE&YOU’nun dünyaya açılan başarı hikâyesini anlattı.

Oğlunun bağışıklık sorunlarına doğal çözümler ararken başlayan yolculuğu, Türkiye’nin ilk yerli propolis üretimine uzanan bir girişimcilik hikâyesine dönüştü. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisini bilimsel yöntemlerle tüketiciyle buluşturarak BEE’O’yu kurdu; bugün ise BEE&YOU markasıyla Anadolu’nun değerli arı ürünlerini küresel pazarlara taşıyor.

Canlı yayın boyunca Dr. Samancı, Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü patentli Saf Anadolu Propolisi'nin arkasındaki bilimsel çalışmaları, sözleşmeli arıcılık modeliyle yürütülen sürdürülebilir üretim yaklaşımını ve arı ürünleri alanındaki Ar-Ge yatırımlarını anlattı. Aynı zamanda arıların ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir gıda üretimi açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı şunları söyledi:

"Shop LC TV ve YouTube canlı yayınında global markamız BEE&YOU’nun hikâyesini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki izleyicilerle paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Yayın boyunca patentli Anadolu Propolisimizin arkasındaki bilimi, Anadolu arıcılığının eşsiz değerini ve BEE&YOU olarak bilim destekli arı ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturma misyonumuzu anlatma fırsatı buldum. Bugün BEE&YOU, Anadolu’dan doğan bir marka olarak birçok ülkede tüketicilerle buluşurken; sürdürülebilir arıcılığı desteklemeye, arıların önemine dikkat çekmeye ve doğal, bilimsel temelli çözümler geliştirmeye devam ediyor."

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın öncülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te temelleri atılan BEE&YOU, bugün Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 37’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. GMP, BRCGS, IFS, ISO, Kosher ve Helal gibi uluslararası kalite sertifikalarına sahip tesislerde üretilen ürünler, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarıyla tüketicilere ulaştırılıyor.

BEE&YOU ürünleri Amerika Birleşik Devletleri’nde CVS Pharmacy, Walmart, Trader Joe’s ve Sprouts Farmers Market gibi ülkenin önde gelen perakende zincirlerinde yer alırken; Amazon, Weee! ve markanın kendi e-ticaret platformları üzerinden de tüketicilerle buluşuyor. Avrupa pazarındaki büyümesini sürdüren marka; kendi e-ticaret altyapısı, pazar yerleri ve perakende iş birlikleriyle birçok ülkede faaliyet gösteriyor. BEE&YOU ürünleri ayrıca Hollanda ve İngiltere’deki Holland & Barrett mağazalarında da tüketicilerle buluşuyor.

Bugün BEE’O, Türkiye pazarında doğal arı ürünleri, gıda takviyeleri, dermokozmetik ve tıbbi cihaz alanlarında faaliyet gösterirken; global markası BEE&YOU ile Anadolu’nun değerli arı ürünlerini dünya pazarlarına taşıyor. Bilimsel Ar-Ge gücü, patentli teknolojileri ve sürdürülebilir sözleşmeli arıcılık modeliyle büyümesini sürdüren marka, bir yandan doğal ve yenilikçi ürünler geliştirirken diğer yandan arıların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor.