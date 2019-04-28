’BEE’O Propolis Beslenme ve Doğal Yaşam Semineri’ İzmir’de gerçekleşti

Geliştirdiği katma değerli ürünlerin yanında toplumda beslenme ve arı ürünleri ile ilgili bilinç geliştirmeyi amaçlayan BEE’O Propolis, sosyal sorumluluk kapsamında her ay bir ilde ücretsiz olarak düzenlediği “Beslenme ve Doğal Yaşam Semineri” ile İzmirlilerle bir araya geldi.

Türkiye’nin dört bir yanında verdiği seminerler dizisine bir yenisini daha ekleyen BEE’O Propolis, İTÜ ARI Teknokent iş birliği ile düzenlediği Beslenme ve Doğal Yaşam Semineri’niİzmir’de gerçekleştirdi. 200 kişinin katıldığı seminerde alanında uzman doktor ve diyetisyenler; propolis başta olmak üzere arı ürünlerinin beslenmedeki yeri ve öneminden bahsetti. Ebeveynlerin, doğal yaşam ve beslenmeyi önemseyenlerin katıldığı seminerde; sağlıklı beslenme, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, bebek ve çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesi açısından beslenmenin önemi ve arı ürünlerinin yetişkin ve çocuklarda günlük kullanımı konuları konuşuldu. Kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan seminer, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Arıcılıkta bir ilk

BEE’O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, ’Arı Ürünlerinin Beslenmedeki Yeri’ konulu sunumunda, Türkiye’de ilk defa uyguladıkları sözleşmeli arıcılıkla propolis üretiminden ve İTÜ Arıteknokent’te geliştirdikleri inovasyon ödüllü özütleme yönteminden bahsetti. Propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balın besin değerlerini ve düzenli günlük beslenmeye nasıl dahil edileceğinin altını çizen Tanuğur, “Propolis ham madde olarak insan vücudunda sindirilemez. Mutlaka doğru bir şekilde özütülerek tüketilmesi gerekir” dedi. Vatandaşları sahte propolislere karşı da uyaran Tanuğur, “Farklı ülkelerden aldığımız ürünlerde yaptığımız araştırmalarda etiketlerde yazanlarla ürünlerin farklı olduğunu gördük. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Seminerde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, “Yapılan araştırmalarda propolisin bağışıklığı artıcı etkileri ortaya koyuluyor. Düzenli propolis kullanan çocukların daha az hastalandığını ve hastalanma durumunda ise daha çabuk toparlandıklarını görüyoruz. O yüzden yaz-kış propolis tüketimi öneriyoruz” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yrd. Doç. Gökçen Erdoğan ise “Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Arı Ürünlerinin Kullanımı” konularında çok önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, “Bilimsel çalışmalararı ürünlerinin sperm ve yumurta sayısını arttığını gösteriyor. Gebelik ve emzirme durumunda arı sütü vepropolis kullanan anneler hem daha zinde hem de daha sağlıklı oluyor. Öte yandan annenin süt verimi ve kalitesi de artıyor” ifadelerini kullandı. Seminerde konuşan Diyetisyen Gülden Kılınç, özellikle Propolisin mide ülserinin ve çeşitli kanser türlerinin tedavisinde destekleyici olarak kullanılabileceğini belirtti.

BEE’O Propolis hakkında

BEE’O Propolis; Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, Ziraat Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından 2013 yılında KOSGEB destekli Ar-Ge projesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kuruldu. Şirket; Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markaları, ABD ve Avrupa’da ise BEE&YOU markası ile doğal besin içeriği ve biyolojik aktiviteleri korunmuş propolis, arı sütü, polen gibi doğal arı ürünlerinden oluşan katma değerli inovatif ürünler üretmeye devam ediyor. BEE’O Propolis, geliştirdiği inovasyon ödüllü özütleme yöntemiyle ve yaptığı projeler ile ulusal ve uluslararası arenada 28 farklı ödüle layık görülürken. 3 bin metrekarelik tesisi ve 95 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin en büyük propolis üreticisi olarak dikkat çekiyor.