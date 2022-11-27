Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha! Yeni Asya yöneticileri CHP'li Tunç Soyer'i ziyaret etti

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Kendilerini "Nur Cemaati" içinde konumlandırıp, bir dönem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne zulmedenlerle aynı safta duran Yeni Asya Gazetesi'nin yöneticileri, LGBT ve Yunan sevici Tunç Soyer'i ziyaret etti.

CHP'li Soyer, Yeni Asya'nın yöneticilerine, "Gelişinizden çok memnun oldum. İyi ki varsınız" diye iltifat yağdırdı.

Ziyarette konuşan CHP'li Tunç Soyer, "Aslında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var. Ülkemizdeki farklılıklar bizim zenginliğimiz" dedi.

Belediyenin kitaplığında eşcinsel sapkınlara geniş yer ayıran Soyer, söyleşide sorulan "Belediyeniz bünyesinde bulunan gezici kütüphaneye Risale-i Nur eserleri de koyulabilir mi?" sorusuna, "Tabii olabilir" ifadesi ile karşılık verdi.