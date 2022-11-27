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Gündem Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha! Yeni Asya yöneticileri CHP'li Tunç Soyer'i ziyaret etti
Gündem

Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha! Yeni Asya yöneticileri CHP'li Tunç Soyer'i ziyaret etti

Her gün alimlerin alimi Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin fotoğrafı ile çıkarak bir dönem onlara zulmedenleri destekleyen Yeni Asya Gazetesi'nin yöneticileri, LGBT ve Yunan sevici CHP'li Tunç Soyer'i ziyaret ederek bir ihanete daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:16:00 - 2022-11-27 22:48:02
Bedüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne ağır bir ihanet daha! Yeni Asya yöneticileri CHP'li Tunç Soyer'i ziyaret etti

 Yeniakit.com.tr 

Kendilerini "Nur Cemaati" içinde konumlandırıp, bir dönem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ne zulmedenlerle aynı safta duran Yeni Asya Gazetesi'nin yöneticileri, LGBT ve Yunan sevici Tunç Soyer'i ziyaret etti.

CHP'li Soyer, Yeni Asya'nın yöneticilerine, "Gelişinizden çok memnun oldum. İyi ki varsınız" diye iltifat yağdırdı.

Ziyarette konuşan CHP'li Tunç Soyer, "Aslında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var. Ülkemizdeki farklılıklar bizim zenginliğimiz" dedi.

Belediyenin kitaplığında eşcinsel sapkınlara geniş yer ayıran Soyer, söyleşide sorulan "Belediyeniz bünyesinde bulunan gezici kütüphaneye Risale-i Nur eserleri de koyulabilir mi?" sorusuna, "Tabii olabilir" ifadesi ile karşılık verdi.

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Yorumlar

Millet

Bence buradan şu sonuç çıkıyor, o zaman da, şimdi de bunlar aynı elin kuklalarıymış. Yalan mı. Fetöcüler türev değil mi

Ali Nihat çelik

bunlar nurcu değil aman aman sakın haa aldanmayın... bunlar ancak dalalet üzerine gidenlerdir.
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