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Gündem Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze namazı nerede kılınacak?
Gündem

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze namazı nerede kılınacak?

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebelerinden Hüsnü Bayram 86 yaşında vefat etti. Hüsnü Bayramoğlu'nun üzücü vefat haberinin ardından sevenleri cenaze namazına ilişkin detayları araştırıyor. İslam'a büyük hizmerleri bulunan Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi nereden kaldırılacak? Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze namazı nerede kılınacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-19 00:33:00 -
Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze namazı nerede kılınacak?

Üstad Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayram korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı ve yaklaşık 2 haftadır entube durumda tedavisine devam ediliyordu. Peki, Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze namazı nerede kılınacak?

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi nereden kalkacak?

Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Hüsnü Bayram Ağabey Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin cenaze programı belli oldu.

20- Nisan Salı günü Öğle Namazını Müteakip Eyüp Sultan Camiinde cenaze namazı kılınacak ve Eyüp Sultan Kabristanında defnedilecektir.

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