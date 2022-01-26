Bediüzzaman'ın sanatçı talebesi Hakk'ın rahmetine kavuştu

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile görüşen son şahitlerden, Risale-i Nur hareketinin "hattat ve ressamı" olarak bilinen Erzincan Nur talebelerinden Refet Kavukçu ağabey vefat etti.

Bir süredir rahatsız olan Refet Kavukçu bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Refet ağabeyin cenazesi 27 Ocak 2022 Perşembe günü (yarın) ikindi namazını müteakiben Erzincan Terzibaba Camii'nden kaldırılacak.

Bediüzzaman Hazretleri'yle görüşme

Refet Kavukçu ağabey, Bediüzzaman Hazretleriyle görüşmesini şöyle anlatmıştı:

“1959 senesinin Aralık ayı idi. Bir müddetten beri, Hazret-i Üstadımızın Konya, Ankara ve İstanbul’a ziyaretlerini, gazetelerden ve radyodan mühim havadisler meyanında, büyük büyük manşetler tahtında öğreniyorduk.

“Memleket sathında muhalifinden mutabıkına, küçüğünden büyüğüne kadar herkeste bir heyecan ve hatta bazı çevrelerde bir endişe var. Herkes merak içinde…

“Hazret-i Üstadımızın, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Hacı Bayram ve Hz. Ebâ Eyyub’u (r.a.) bizzat giderek ziyaret etmesi karşında, İnönü’nün gösterdiği şiddetli tepkiler ve radyo konuşmaları heyecan ve telaşı daha da artıyordu.

“Ankara’daki toplantı”

“Bu sıralarda yapılması kararlaştıran bir toplantıdan haberdar edildik. Bir kardeşimizle Ankara’ya gittik. Ulus Meydanına yakın bir lokantanın üstündeki dershanede, yüz kadar Nur talebesi toplanmıştı. Yurdun muhtelif yerlerinden gelen bu büyük ve nuranî cemaati ilk defa seyrediyordum. Muhterem Mustafa Sungur, Merhum Ahmed Feyzi gibi ağabeylerimle ilk defa görüşüyordum. Nurun, haller ve kaller üzerindeki icra ettiği tesirin, yabancısı olduğum birçok nakşını hayret ve hasretle müşahede ederken pek çok mesrur olmuştum.

“O gece bir toplantı yapıldı. Karar alındı. Hazret-i Üstadımız Ankara’ya dâvet edilecekti. Bunun üzerine, bir pikabı götürecek şoför olmak üzere, üç kardeşimiz kura çekmek suretiyle seçildiler. Samsun’dan Ali Rıza Sağlamer, Adıyaman’dan Dursun Kutlu, Astsubay Fahri, şoför ise ismini hatırlamıyorum, Çorumlu bir kardeşimiz…

“Üstada gidecek kafileye ben de katılıyorum”

“Astsubay Fahri, ‘Ben Üstadımızı çok ziyaret ettim. Hakkımı Refet kardeşime veriyorum’ dedi. Ziyaret hakkını bu âciz de böylece kazanmış oldu. (Hazâ min fadlı Rabbî) Cenab-ı Hak Fahri kardeşimize rahmet eylesin.

“11 Ocak 1960 Pazar sabahı olacak, erken saatte yola çıktık. Saat on sıralarında Emirdağ’a ulaştık. Yol boyunca hep Üstadımı düşünüyordum. Ona doğru gittiğimi tahattur ettikçe içim neşe ile doluyor, sevinçle uçuyorum. Bu mukaddes ziyaretin heyecan ve sabırsızlığı içindeyim. Hazret-i Üstadımıza, altı vilâyete dâvet eden altı mektup götürüyorduk. O sıralarda çok sıkı bir kontrol ve takip vardı. Ziyarete gidenler tespit ediliyordu. Evin karşısındaki kahvede sivil polisler oturuyordu.

“Hüsnü Bayram bizi karşılıyor”