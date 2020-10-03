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Aktüel Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı vefat etti
Aktüel

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı vefat etti

Tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:46:31 -
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı vefat etti

İSTANBUL (AA) - Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Durumu son günlerde gittikçe ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, bu sabah hayatını kaybetti.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi muhterem Mehmed Fırıncı ağabey Hakkın rahmetine kavuştu. 92 yıllık ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören muhterem ağabeyimizi Rahmet-i Rahmana uğurladık. Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.





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