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Gündem Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı!
Gündem

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 23:21:00 - 2024-03-06 23:22:21
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı!

Milli duruştan yana tavır sergileyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri, 31 Mart yerel seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi destekleme kararını açıkladı.

Ömürlerini yüce Kur'an'a hizmete ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin mirası Risale-i Nur Külliyatları'na adayan Risale-i Nur Sözler Cemaati, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yazılı bir açıklamayla milli duruştan yana saf tutacaklarını belirtti.

Bedüzzaman Hazretleri'nin sağlığındaki duruşunun hatırlatıldığı açıklamada, "Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri, CHP’nin siyaseti dinsizliğe alet ederek dine ve dindarlara verdiği zarara karşı, siyaseti dine alet ve dost yaparak dindarlara hakkı hürriyet tanıyan ve İslam aleminin ittihadına çalışan Adnan Menderes’i iman, Kur’an, vatan ve alemi İslam hesabına desteklemişti." denildi.

'Şer odaklarının karanlık hayallerini boşa çıkarmalıyız'

31 Mart seçiminde de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini vurgulayan Risale-i Nur Sözler Cemaati, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bizler de bu meyanda geçen seçimlerde olduğu gibi 31 Mart seçiminde de bütün bu ifsat ve şer komitelerine karşı, vatan ve milletimizin birliği, bütünlüğü ve selameti için cumhurbaşkanımıza kuvvet vererek, intihap ettikleri adayları ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

Cennet vatanımızda istikrarı bozmak ve hükümeti zayıflatmak için her türlü bahane istimal edilip, içerden dışardan türlü türlü şeytanlıklarla kökü dışarda dal ve budakları içerde zındıka komitelerinin memlekette anarşi çıkartmak için çalışmaları zahirken, biz Nur Talebeleri vatan, millet ve İslamiyet namına Cumhurbaşkanımızın intihap ettiği Cumhur İttifakı adaylarını destekleyerek şer odaklarının karanlık hayallerini Allah’ın avn ve inayetiyle boşa çıkarmalıyız.
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Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

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