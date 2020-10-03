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Aktüel Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü
Aktüel

Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı'nın, tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:14:00 - 2020-10-03 13:04:16
Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü

Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı Hakk'a yürüdü.

Geçtiğimiz gün rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Bediüzzaman Said Nursi'nin son talebelerinden Mehmet Fırıncı, 92 yaşında Hakk'a vasıl oldu.

Ömrünü Kur'an ve iman hizmetlerine adadı

Ömrünü Kur'an ve iman hizmetinde geçiren ve Risale-i Nur'ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören Mehmet Fırıncı, durumunun kötüleşmesi ve yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede bu sabah 10.40'ta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Erdoğan'ın talebiyle Eyüp Sultan cami haziresine defnedilecek

Mehmet Fırıncı'nın cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan camiinde kılınacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi ile Eyüp Sultan cami haziresine defnedilecek.

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Yorumlar

murat

Cenab-ı Allah rahmet eylesin.
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Üstaz

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına sabr-ı cemil temenni ediyorum
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