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Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Marmaris'te kampa girdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:18
Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor


MUĞLA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da 9-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'na katılacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün milli yüzücüleri, Muğla'nın Marmaris ilçesinde hazırlıklarına başladı.

Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde kampa giren milli sporcular, antrenörler Berna Bal ve Mehmet Fatih Kurt eşliğinde günde ortalama 5 saat çalışıyor.

Paralimpik dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu, Avrupa Gençlik Oyunları ikincisi Koral Berkin Kutlu, Dünya Şampiyonası barajını geçen Nil Şahin, Bülent Oturakçı, Hamit Demir, Elif Ildan ve Uğur Şenel'e, antrenman sonrasında Marmarisli minik yüzücüler de eşlik ediyor.

Antrenör Mehmet Fatih Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası hazırlıklarının birinci ayağını Marmaris'te gerçekleştirdiklerini, sonraki bölümde Ankara'da milli takımla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Son hazırlık kampının da Çanakkale'de olacağını anlatan Kurt, "İlk ayak çalışmamız hafif olsa da gelecek kamplarımız yavaş yavaş ağırlaşacak. Marmaris kampı yüzücülerimiz için çok iyi oldu. Faydalı geçiyor. Londra'da madalyalar almak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenör Bernal Bal da sporcularının Dünya Şampiyonası barajlarını geçtiğini ve başarılı olmak için hazırlıklarını sıkı tuttuklarını dile getirerek, "Bizim için bu kamp çok güzel oldu. Spor kentindeyiz. Londra'ya hazırlanmak için Marmaris ideal bir yer oldu. Burada ilgi görmek güzel." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Beytullah Eroğlu ise "Dünya şampiyonasına unvanımı korumak için gideceğim. Favori olarak gitmek istiyorum. Şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Biz de en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bir önceki Dünya Şampiyonası'na 3 sporcu ile gittiklerini aktaran Eroğlu, "Şimdi 8 sporcu ile çalışıyoruz. Büyük bir gelişim gösteriyoruz. Bu gelişimi devam ettirip, ülkemize madalya ile dönmek için kamp yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:18
  1. Bedensel engelli milli yüzücüler
  2. Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası
  3. Beytullah Eroğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bedensel Engelli Milli Yüzücüleri
  5. Londra
  6. Marmaris

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