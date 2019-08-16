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Bedensel engelli işçi ömrünü ormana adadı

Ormanda işçi olarak çalışırken üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu belden aşağısı felç kalan 67 yaşındaki Osman Ciga, 29 yıldır tekerlekli sandalyeyle çıktığı 1652 rakımlı yangın gözetleme kulesinde eşiyle ömrünü geçiriyor- Osman Ciga:- "Sağlığım el verdiği müddetçe kuledeki görevimi sürdüreceğim. Gözlerim çok iyi görüyor. Ağaçları gözüm gibi koruyorum"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
Bedensel engelli işçi ömrünü ormana adadı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanda işçi olarak çalışırken üzerine kesilen bir ağacın devrilmesi nedeniyle belden aşağısı felç kalan ancak ormandan bir türlü kopamayan 67 yaşındaki Osman Ciga, 29 yıldır tekerlekli sandalyeyle çıktığı yangın gözetleme kulesinde ömrünü geçiriyor.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırka Orman İşletme Şefliğinde görevli 3 çocuk, 7 torun sahibi Osman Ciga, 1987'de 35 yaşındayken bir ağacın kesim sırasında üzerine devrilmesi sonucu belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Daha sonra yöneticilerinin kendisine 1990 yılında teklif ettiği 1652 rakımlı Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki görevini kabul eden Ciga, 29 yıldır eşi Ayşe Ciga ile "duman avcılığı" yapıyor. Her yıl haziran ayı başında çıktığı kuleden kasımda inip Kırka Orman İşletme Şefliğindeki santral görevinin başına dönen Ciga, ormandaki ağaçları adeta gözü gibi koruyor.

Ciga'nın iki katlı kulede rahatlıkla hareket edebilmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından asansör inşa edildi. Eşi ile ömrünü adadığı ormanı gözleyen Osman Ciga, gördüğü dumanı telsizle görevlilere bilgilendirerek ağaçların zarar görmesine engel oluyor.

Dürbününü yanından ayırmayan Osman Ciga, yaklaşık 30 senesini geçirdiği Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nden de kopamıyor.

- "Burada canım sıkılmıyor, rahat ediyorum"

Bedensel engelli ormancı Osman Ciga, Seyitgazi ilçesi İdrisyayla Mahallesi'nde yaşarken 1987'de yol kenarında arkadaşları tarafından kesilen ağacın altında kaldığını, o günden bu yana belden aşağısının felç olduğunu söyledi.

Daha sonra yöneticilerinin talebi üzerine 1990'da Kırka Orman İşletme Şefliğine bağlı Beyseri Yangın Gözetleme Kulesi'nde eşiyle göreve başladığını anlatan Ciga, şöyle konuştu:

"1990 yılından beri eşimle gözetleme görevini yapıyorum. Eşim de benim gibi orman işletmelerinde görevli. Haziran ayının başında çıkarım, kasım ayında inerim. Kasım ayından sonra da santraldeki görevimi yapıyorum ancak bir an önce kuleye çıkmak istiyorum. Burada canım sıkılmıyor, rahat ediyorum. Hava temiz. Bir işimin olmasından mutluyum. Emekliliğim geldi, geçti. Sağlığım el verdiği müddetçe kuledeki görevimi sürdüreceğim.Gözlerim çok iyi görüyor. Ağaçları gözüm gibi koruyorum. Nerede duman görsem hemen ekiplere bildiririm. Onlar da hemen bölgeye gidip, müdahale ederler."

Gıda ve içme suyu ihtiyaçlarının orman çalışanları ya da yakınları tarafından getirildiğini belirten Ciga, iki katlı kulede rahat çalışabilmesi için asansör yapılmasından dolayı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:18
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