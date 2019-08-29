0553 313 94 23

Beden saatini yeniden kurmanın anahtarı hacamat ve akupunkturda

Dr.

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Beden saatini yeniden kurmanın anahtarı hacamat ve akupunkturda

Dr. Eun Sang Jeon, "Kore tıbbının akupunkturu ile geleneksel Türk tıbbının gözdesi hacamatı birlikte uygulayarak migren, obezite, kısırlık ve duruş bozuklukları gibi hastalıkları tedavi edilebilir" dedi.



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Akupunktur Uzmanı Dr. Eun Sang Jeon migren, obezite ve kısırlık gibi hastalıkların hacamatla birlikte uygulanan akupunktur ile tedavi edilebileceğini söyledi.



Koreli doktor Jeon, yaptığı açıklamada, kupa tedavisinin ikiye ayrıldığını, ilkinin cilt kesikleri sonucu kan akışıyla yapılan hacamat olduğunun bilgisini verdi. Jeon, kuru ve ıslak kupa tedavisi arasındaki farkı şöyle özetledi: "Kuru kupa, kan alınmadan negatif basınç oluşturarak yapılır. Islak kupa tedavisinde ise negatif basınç ve cilt kesikleri oluşturarak kan alınır. Kuru kupa tedavisi dokulardaki toksin atılmasını destekleyerek cildin nefes almasına yardım eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Islak kupa tedavisi de metabolizmayı hızlandırır, toksinlerin dışarı atılmasını sağlar ve bağışıklık sisteminin çalışmasını tetikler. Genel olarak kupa tedavisi analjezik, bağışıklık sistemini güçlendirici, hipolipidemik, antioksidan ve metabolizma hızlandırıcı gibi olumlu etkilere sahip".



Migren, obezite ve kısırlığa umut


Kupa tedavisi uygulamadan akupunktura geçmenin mümkün olduğunu belirten Koreli doktor, "Migren, obezite, kısırlık tedavisi için genellikle hacamat ve akupunktur yöntemleri birlikte uygulanır. Örneğin; obezite tedavisinde önce hacamat yapılır. Hacamat ile kan alınarak hastanın metabolizması hızlandırılır ardından akupunktur tedavisi uygulanır. Hasta ve hastalığın durumuna göre tedavi şekline doktor karar verir" ifadelerini kullandı.



Duruş bozukluğuna çift koldan çözüm


Günümüzde artan migren hastalığına da dikkati çeken Jeon, Kore ve Türk tıbbında yer alan kupa tedavilerini birlikte uygulamanın etkiyi arttırdığına işaret ederek, "Kore tıbbında baş ağrısı için akupunktur, kupa ve bitkisel tedavi birlikte kullanılır. Onun dışında boyun kasların gerilmesi ile ortaya çıkan baş ağrısı tedavisinde kayropraktik yöntemi ile boyun kemikleri düzeltilir, akupunktur ile kas gerilmesi giderilir ve duruş bozukluğu düzeltilir. Migren magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyorsa takviye yapılır" diye konuştu.



Dört tipten hangisisiniz


Akupunkturun kişiye özel uygulandığını söyleyen Jeon, sözlerini şöyle tamamladı: "Kore’ye özgün, geleneksel ve kişiselleştirilmiş bir tıp alanı olan Sasang tipolojisinde hastalar dört tipten biri olarak sınıflandırılır: Tae-Yang (TY), So-Yang (SY), Tae-Eum (TE) ve So-Eum (SE). Her grubun psikoloji, fizyoloji ve patoloji özellikleri farklı olduğu için akupunktur tedavisi tiplere göre değişir. İlk olarak TCI testi yapılır sonra deneyimli doktorlar tarafından Sasang tipleri belirlenir. Sonra kişiye özel akupunktur tedavisi uygulanır. Kore’deki klinik çalışmalarda kişiselleştirilmiş akupunktur tedavisinin olumlu sonuçlar doğurduğu belirlendi. Fakat kişiye özel hacamat henüz uygulanmıyor. Kupa tedavisinin uygulama yerleri insanların tiplerine göre değil, semptomlara göre seçiliyor".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa ile kutlayacak
    1. Akbatı 8’inci yaşını Göksel ve Kolpa..
    2. "PKK son çırpınışlarını sergilemektedir"
    3. Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini..
    4. "Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir..
    5. Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    6. CHP'li başkan hakkında suç duyurusu
    7. Tatvan’da yol yapım çalışmaları
    8. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    9. GTO Başkanlarından 30 Ağustos mesajı
    10. Başkan Tanğlay 30 Ağustos Zafer..
    11. AKBEM öğrencileri sihirbaz ve..
    12. Hilmi Güler heyelan bölgesinde
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Borsa ilk yarıda yükseldi
    15. Bitlis Belediyesinden iş sağlığı ve..
    16. Vatandaşların gözdesi Şehir Parkı..
    17. Sahil ve koylar denetimli serbestlik..
    18. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    19. Terör sevici AB'den görevden alınan..
    20. "Şerbet-i Fünun" projesiyle Trakya..
    21. İstanbullular dikkat! Yarın ücretsiz
    22. Denetimli serbestlik yükümlüleri..
    23. Günün ilk yarısında en çok değer..
    24. ROBOİK yarışmasında final heyecanı
    25. Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar..
    26. Beden saatini yeniden kurmanın..
    27. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    28. Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    29. Karaelmas Takımı, Teknofest’te finale..
    30. Günün ilk yarısında şehir..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı