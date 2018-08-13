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Bedelliye rekor başvuru! İşte devletin kasasına giren para

Bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvurular, önceki bedelli askerlik uygulamalarındaki başvuru sayısını aştı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:55
Bedelliye rekor başvuru! İşte devletin kasasına giren para

Bedelli askerlik için üç aylık sürenin ilk haftasında 290 binin üzerinde başvuru yapıldı. Rakamın 400 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk 2 gün içinde 200 bine yakın başvuru yapılırken  Milli Savunma Bakanı HulusiAkar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır." demişti.

BİR HAFTADA SAYI 290 BİNİ AŞTI

Ak Parti ve bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru 290 bin'i aştı.

Böylece Hazine'ye de 4,5 milyara yakın para girdi.

BİR ÖNCEKİ BEDELLİDEN 203 BİN KİŞİ YARARLANMIŞTI

Bedelli askerlikten bir önceki toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı. 2011'de çıkan bedellide ise toplamda 66 bin kişi başvuru yapmıştı.

SON BAŞVURU SÜRESİ 3 KASIM

Başvuru süresinin 3 Kasım'da sona ereceğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bedelli askerlik başvurularının e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapıldığını hatırlattı.

BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Bedelliden 1 Ocak 1994 tarihi dahil olup bu tarihten önce doğanlar 15 bin TL ödeyerek yararlanabiliyor. Bedelli askerlik yapacaklar 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak. Yurtdışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:55
  1. Ak Parti
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. Bedelli Askerlik

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