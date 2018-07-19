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Bedelli çıktı, ikinci el sitelerinde ilanlar patladı!

Bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasının ardından bankalara faiz ödemeden para arayışına giren vatandaşlar ilginç bir yol buldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:31
Bedelli çıktı, ikinci el sitelerinde ilanlar patladı!

Bedelli askerlik düzenlemesi 18 maddelik torba yasa ile TBMM gündemine gelecek. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar 15 bin lira bedel ve 28 gün zorunlu askerlik eğitimi şartıyla bedelli askerlikten yararlanacak.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Plan ve Bütçe Komisyonu 23 Temmuz saat 13.00'te torba yasayı görüşmek üzere toplanacak.

Bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulmasının ardından para arayışına giren ancak bankalara borçlanmak istemeyen vatandaşlar ise ilginç bir yol buldu. Vatandaşların, bedelli ücretini karşılamak için araçlarını satılığa çıkarttıkları görüldü.

Çeşitli sitelere ilan veren vatandaşlar, "Acil bedelli için satılık", "Bedelli askerlik için hatasız servis bakımlı", "Arabamı bedelli askerlikten dolayı satıyorum" gibi ifadelerle araçlarını satılığa çıkardılar.

İşte o ilanlar:

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:31
  1. Bedelli Askerlik
  2. Araç satışı
  3. İlan

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