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Bedelli askerlikte ücretin ödemesi nasıl olacak?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
Bedelli askerlikte ücretin ödemesi nasıl olacak?

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de yer aldığı 18 maddelik torba yasanın TBMM'de ne zaman görüşüleceği belli oldu. Bedelli askerliğin yer aldığı torba yasa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Temmuz’da görüşülecek. Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL ödemesi taksitle değil tek seferde yapılacak. AK Parti milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik için son dakika olarak aş ve ücretin ne olduğunu açıklamıştı. Bedelli askerlikte yaş 25 yani 31 Aralık 1993 ve öncesi doğanlar, bedelli asekerlikte ücretin ise 15 bin TL olarak belirlendi. 15 bin TL ücret karşılığında ise 28 gün askerlik süresi olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ OLAN 15 BİN TL TEK SEFERDE ÖDENECEK

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için de, başvurularda 15 bin Türk lirası ya da Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek. Kamu ve özel sektör çalışanlarından bu uygulamadan yararlananlar ise temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ya da ücretsiz izinli sayılacaklar.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:23
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