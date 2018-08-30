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Bedelli askerlikle ilgili müjdeli haber! O süre kısalıyor

Bedelli askerlik yasasından yararlanacak askerlere verilecek yol izinlerinin de 21 günden düşeceği iddia edildi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
Bedelli askerlikle ilgili müjdeli haber! O süre kısalıyor

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

15 EYLÜL'DE 12 BİN ASKER KIŞLADA OLACAK

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.
Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

26 GÜNDE 405 BİN BAŞVURU

Öte yandan bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı da belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı. 3 Ağustos'ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

YOL SÜRESİ 21 GÜNDEN DÜŞECEK

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlikte celp döneminin belli olmasıyla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:43
  1. Bedelli Askerlik
  2. Askerlik
  3. ücretli askerlik
  4. bedelli askerlik yapacaklara müjde
  5. yol izni süreden düşecek
  6. eğitim süresi kısaldı

YORUM YAZ

  • paraylaaskerlik olmazparaylaaskerlik olmaz52 dk önce
    bence göndermeyin kışlaya bedellileri... zira oradaki uzun dönem askerlik yapan vatan evlatlarının sinirlerini bari zıplatmayın
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