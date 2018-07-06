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Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti belli oldu

Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Önce Başbakan Binali Yıldırım, bedelli konusunda açıklamalarda bulunda sonra da AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuştu. Mahir Ünal bedelli askerlikte yaş sınırını ve ücret açıkladı. İşte detaylar

06 Temmuz 2018 Cuma 08:27
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücreti belli oldu

Seçimlerden sonrasına işaret edilen bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşanıyor. Önce Başbakan Binali Yıldırım, bedelli konusunda açıklamalarda bulunda sonra da AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal konuştu. Mahir Ünal bedelli askerlikte yaş sınırını ve ücret açıkladı. İşte detaylar

 Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın editör masasına konut oldu. Bedelli askerlik konusunda son dakika açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili daha önce yapılan açıklamalar anımsatılarak, "Ayrıntılı bir çalışma yapıldı mı? Bir tarih var mı? Yaş ve ücret konusunda bazı rakamlar basın yayın organlarında çıktı. Bununla ilgili yaş alt sınırı ve ücret belli mi?" sorusuna karşılık, bedelli askerlik konusunda başlangıçta "olacaktı- olmayacaktı" gibi tereddütlerin oluştuğunu ama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konunun seçimden sonra açık bir şekilde ele alınacağını açıkladığını hatırlattı. Yıldırım, "Yeni hükümet açıklanacak. Önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. Daha önce de söyledim, ben bunu bir 'bedelli' meselesinin üzerinde bir konu olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

YILDIRIM, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NI İŞARET ETTİ

Bedelli askerliğin hali hazırda birikmeler yaşanınca belirli yaştaki insanlar için alınan bir karar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda geldiğimiz noktada 5 milyonun üzerinde askerlik çağında insan var. Bunları ya askere alacağız ya da yakalarından düşeceğiz. Adam 'beni askere al' diyor, 'Alamayız, o kadar kapasitemiz yok ancak 350 bin kişi alırız.' Yeniler gelmese bile 16 sene sürüyor. Nasıl olacak? Gelecek 35-36 yaşına kadar, evlenmemiş, iş kurmamış, ne o askere gidecek. Böyle bir şeyi yapmaya hakkımız var mı? Dolayısıyla getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka."

BEDELLİ ASKERLİKTE ÜCRET 20 BİN TL 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik konusunda ise "Bilindiği üzere TBMM 15 Temmuzda özel gündemle toplanacak. Burada, partilerin meclis grupları 15 Temmuzdan sonra bir çalışma kararı almaları halinde bedelli askerlik konusunun 15 Temmuz'dan sonra görüşülebileceğini belirtti. Mahir Ünal "Partilerin meclis kurulları Anayasa gereği 1 Ekime kadar tatile de girebilir" dedi.Bedelli askerlikte süreç nasıl işleyecek? Gruplar çalışmaya başladığında bedelli askerlik ile ilgili süreç başlayacak. Hükümet ilk olarak yaşı 28 olarak belirlemişti. Ancak beklenti 5 buçuk milyon gibi bir rakama çıkınca yaş 28'den 26'ya indirildi. Kesin karar ise ekim ayında belli olacak. Bedelli askerlik daha önceki senelerde 30 bin liralara kadar çıkmıştı. Ancak beklentinin yüksek olması bu fiyatların da makul bir düzeye çekilmesini sağladı. Hükümetin üzerinde çalıştığı fiyat aralığı 20 bin TL civarında.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 08:27
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