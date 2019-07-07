Bedelli askerlik ücretleri 2019 ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları

Asker adayları tarafından Bedelli askerlik ücretleri ne kadar 2019? sorusunun cevabı araştırılıyor. Bedelli askerlik, Meclis'te kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından yeni askerlik sistemi ile kalıcı hale gelmiş oldu. Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlıyor? Bedelli askerlik 2019 fiyatları belli oldu mu diye merak ediyor. Bedelli askerlik 2019 ayrıntılar...

Bedelli askerlik başvurularının yakın zamanda başlaması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçakları için 1 Kasım’da sona ereceği tahmin ediliyor. Yani 460 binin üzerindeki yoklama kaçağı 1 Kasıma kadar başvurularını yapmak zorundalar. Yasanın kabulü sonrası yoklama kaçağı ve bakaya olanlar ise bedelli askerlik düzenlemesine başvuru yapamayacak.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2019?

Yeni askerlik sistemi ile yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulaması büyük esneklik sağlayacak. Bedelli askerlikte yaş şartı kaldırılırken, 31 bin 343 TL ödeyen herkes bedelli askerlikten yararlanabilecek. Askere giden gençler 1 ay temel eğitim aldıktan sonra ücretini ödeyerek kışladan ayrılacak.

Bedelli askerlik nasıl yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

Yurtdışında ikamet edenlerin askerliği

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

Kalıcı bedelli askerlik

Bedelli askerlik uygulaması kalıcı olacak. TSK’nın ihtiyaçları kapsamında her yıl bedelli askerlikten faydalanacak kişi sayısı belirlenecek. Bu yıl için bedelli askerlikten 145 bin kişi faydalanacak. Bu rakamın üzerinde bedelli talebi olursa, kimlerin faydalanacağı kurayla belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanacakların ödeyecekleri miktar eğitim durumu dikkate alınmaksızın yasada belirtilen yöntemle her yıl hesaplanacak ve altı asteğmen maaşı kadar olacak. Bu yıl için ödenecek miktar, tek seferde 31 bin TL civarında olacak. Dövizle askerlik yapacak olanlar da, bu bedeli döviz üzerinden ödeyecek. Bedelli ve dövizli askerlik yapanlar bir aylık temel eğitimden sonra terhis olacaklar.