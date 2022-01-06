2022 yılıyla maaş zamları belli oldu. Emekli ve memur zam oranlarının belli olmasının ardından gözler bu kez bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 Ocak-haziran bedelli askerlik fiyatı

2018 yılında 15 bin lirayla başlayan bedelli askerlik ücretlerine son olarak Temmuz 2021'de artış yapıldı. 1 Temmuz 2021'den itibaren bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira olarak ödeniyordu.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Ancak maaş artış oranları göz önünde bulundurulduğunda 2022 Ocak-Temmuz ayları arasında bedelli askerlik ücretinin 55 bin 489 lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti her yıl ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor.