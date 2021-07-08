Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu 2021? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik kaç lira? Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. 2021 yılının ilk altı ayında bedelli askerlik ücretleri 39 bin 788 lira olarak alınıyordu. Anacak Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2021 yılın ikinci altı ayında alınacak bedelli askerlik fiyatı da artmış oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 sonuna kadar bedelli askerlik kaç para? İşte bedelli askerlik ücretinde son durum.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar 2021?

Bedelli askerlik fiyatı kaç para? Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerin alacağı zamlar belli oldu. Hürriyet’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödenecek.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

2019 yılında bedelli askerlikle ilgili yasa çıkarıldı. 7179 sayılı Asker alma yasasında yapılan değişiklikle bedelli askerlik bedeli, memur aylık katsayısına göre hesaplanmaya başlandı. Buna göre bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge rakamı, memur maaş katsayısı ve 6 rakamının birbiriyle çarpılmasıyla hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgeyle, memur aylık katsayısı, 2021 yılının ikinci yarısında (0.179797) olarak ilan edildi. Söz konusu katsayıya göre bu yılın sonuna kadar bedelli ücreti 43 bin 151 lira olarak uygulanacak. Bu yılın ilk altı ayında bedelli ücreti 39 bin 788 liraydı.