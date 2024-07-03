Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklanmıştı.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 182.609,04 TL

Memur maaş zammı: Yüzde 19,30

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Yeni bedelli askerlik ücreti 2024: 217.852,6 TL