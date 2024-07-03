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Ekonomi Bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 11:17:00 -
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik için 2024 Temmuz ayı fiyatı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranının belli olmasından sonra, bedelli askerlik ücreti 35.261 TL artışla 217.870 TL oldu.

Bedelli askerlik yapmayı planlayan pek çok kişi, 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine odaklanmıştı.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. Ocak döneminde yüzde 49,25'lik artışla 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti temmuzda yüzde 19,30 artışla 217.852,6 TL oldu.
Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

Genelge ile duyurulacak yeni ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 182.609,04 TL

Memur maaş zammı: Yüzde 19,30
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni bedelli askerlik ücreti 2024: 217.852,6 TL

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